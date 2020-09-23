Владельцам животных расскажут об их правах и обязанностях

В Первом петрозаводском приюте для животных 27 сентября пройдет бесплатная лекция «Правовые аспекты содержания домашних животных». В домике для гостей с 11 до 12 часов руководитель приюта Владимир Рыбалко расскажет о о правах и обязанностях владельцев животных.

На лекции слушатели узнают обо всем, что касается юридических норм содержания животных, в том числе о вакцинации, регистрации, содержании, перевозке и многом другом.

Владимир Рыбалко рассмотрит различные ситуации: что делать, если питомец убежал, и кто-то взял его себе; как скоро вы можете считать себя полноправным владельцем подобранного на улице животного; как быть, если ваш питомец пострадал от другого животного на прогулке; как привлечь виновного к ответственности, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными.

После лекции можно будет задать интересующие вопросы, а также пообщаться с собаками и кошками из приюта. Обязательное условие участия — предварительная запись в группе проекта Первого приюта «Территория дружбы». Количество участников ограничено.

