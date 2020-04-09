Минобразования Карелии попросило присылать фото некачественных пайков

После скандала с продуктовыми наборами в Питкяранте министерство образования по поручению главы Карелии проводит мониторинг выданных продуктовых наборов детям, которые получают бесплатное льготное питание в школах.

Ранее ведомство направило в районы республики рекомендованный перечень продуктов. Районный администрации также направили министерству утвержденные списки с составом продуктовых наборов для каждой школы, где есть льготные категории обучающихся. Уточняется, что сухие пайки могут отличаться по составу.

Также не везде выдают продуктовый набор сразу на две недели.

«Если вам вручили набор, который рассчитан, например, на 4 дня вместо двух недель, то в скором времени вам будет предоставлен новый – на оставшееся количество установленных дней»,

- сообщает пресс-служба министерства.

Родители отправляют главе республики и в Минобразования фотографии наборов. В случае некачественного пайка, районные власти устраняют недостатки.

«Если продуктовый набор, который выдали вам, тоже оказался некачественным, просим вас присылать его фотографии, указав школу и район, в личные сообщения группы Министерства образования Карелии в социальной сети «Вконтакте»,

- добавили в ведомстве.

Фото: министерство образования РК