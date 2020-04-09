09 апреля 2020, 20:08
Республиканскую больницу обработали от коронавируса
Специалисты МЧС провели дезинфеукцию здания снаружи, обработали скамейки и подъездные пути к приемному отделению
Спасатели продезинфицировали здания Республиканской больницы им. В. А. Баранова в Петрозаводске и прилегающую территорию.
Сотрудники МЧС в костюмах химической защиты и средствах индивидуальной защиты органов дыхания обработали входы в здания, подъездные пути к приемному отделению, скамейки и аллеи.
«Дезинфекция осуществлялась путем распыления специального раствора, безопасного для человека и животных»,
- рассказали в пресс-службе МЧС.
По сообщению ведомства, учреждения республики будут обрабатываться в плановом порядке.
Фото: МЧС по РК