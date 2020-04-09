Республиканскую больницу обработали от коронавируса

Спасатели продезинфицировали здания Республиканской больницы им. В. А. Баранова в Петрозаводске и прилегающую территорию.

Сотрудники МЧС в костюмах химической защиты и средствах индивидуальной защиты органов дыхания обработали входы в здания, подъездные пути к приемному отделению, скамейки и аллеи.

«Дезинфекция осуществлялась путем распыления специального раствора, безопасного для человека и животных»,

- рассказали в пресс-службе МЧС.

По сообщению ведомства, учреждения республики будут обрабатываться в плановом порядке.

Фото: МЧС по РК