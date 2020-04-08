Парфенчиков поручил проверить состав сухих пайков во всех районах

Правительство Карелии предусмотрело выдачу сухпайков, чтобы помочь нуждающимся детям, написал на своей странице глава Карелии.

«В результате, Питкяранта стала печальным примером административного попустительства!»,

- прокомментировал глава республики скандал с сухпайками, которые выдали ученикам школы №2 в городе Приладожья.

Артур Парфенчиков поручил министерству образования республики проверить состав продуктовых наборов во всех районах Карелии.

«Если у кого-то уже есть замечания, пишите лично мне, будем разбираться!»

- добавил глава.

Ранее жители Питкяранты выложили в Сеть фотографии сухих пайков, которые выдали школьникам. Оказалось, что наборы состояли из продуктов, оставшихся в школьной столовой. Теперь детям выдадут другие продуктовые наборы. Директора комбината питания и заведующую хозяйством школы уволили. Скандалом с пайками ненадлежащего качества заинтересовался Следком по РК.