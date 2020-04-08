Спасатели пришли на помощь двум пожилым женщинам в Петрозаводске

В Петрозаводске помощь спасателей из карельской республиканской поисково-спасательной службы потребовалась нескольким пожилым женщинам, сообщает Госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

За помощью обратилась сестра пенсионерки. Женщина, 1937 года рождения, не выходила на связь. Прибывшие спасатели открыли дверь в доме № 18 по улице Медвежьегорская. Оказалось, что женщина просто спала.

Другой вызов поступил из дома №21 по улице Ровио. В квартире пожилая женщина, 1936 года рождения, упала на пол и не смогла подняться. Находившаяся с женщиной дочь также не смогла ей помочь. Удалось это спасателям.