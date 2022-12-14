Министр обороны Финляндии берет отпуск по уходу за ребенком

Глава Минобороны Финляндии оформит отпуск по уходу за ребенком. Антти Кайкконен на два месяца прекратит работу, написала в своем Twitter министр финансов Анника Саарикко.

Это случится в начале 2023 года, Кайкконен станет первым министром мужского пола в финском правительстве, который возьмет отпуск по такой причине.

У руководителя оборонного ведомства и его супруги Янники Кайкконен двое детей. Старшему сыну два года, младшему - шесть месяцев.

Обязанности Кайкконен временно возложат на министра экономического развития Мику Линтиля. Официальное решение примут 15 декабря. // фото: Lauri Heikkinen // CC BY 2.0