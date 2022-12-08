08 декабря 2022, 18:10
Финская погранслужба выбрала «собаку года»
Пес по кличке Клэптон ловит нелегалов и безбилетников, но не нюхает россиян
Финская пограничная служба вместе с ассоциацией собаководов выбрали обладателя титула «Собака года». Это четырехлетний пес, которого зовут Клэптон, пишет местное издание raja.fi.
Овчарка вряд ли имеет шанс обнюхать въезжающих в Финляндию из России, ведь туристы попадают в Суоми через автомобильные пункты пропусков. Клэптон служит на станции Порккала около Хельсинки в береговой охране Финского залива.
Пес в составе морского патруля ловит нелегалов и безбилетников, наркокурьеров, которые часто прячутся на паромах. // фото: raja.fi