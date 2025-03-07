Минимущества уличили в махинациях с землей в Пряжинском районе

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура добилась возвращения земельного участка в государственную собственность.

Как оказалось, в Чалнинском поселении гражданину без торгов предоставили участок площадью 2,5 га под огородничество. При этом не были учтены установленные региональным законом максимальные размеры участков для личных нужд граждан.

Участок земли к тому же был покрыт лесными насаждениями. Хотя передача такого участка под огородничество не отвечала принципу рационального использования природных ресурсов, министерство имущественных и земельных отношений региона все равно предоставило землю в аренду. Тот, кто получил землю, менее чем за год дважды переуступил права на него знакомым.

В итоге прокурор обратился в суд с иском к карельскому министерству и арендаторам земли с требованием признать договор аренды и соглашение о переуступке прав ничтожными. Также с последнего правообладателя требует вернуть участок в государственную собственность. Пряжинский суд удовлетворил требования.