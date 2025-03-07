Парфенчиков возглавил Общественный совет программы «Герои Карелии»

В Карелии стартовал первый этап региональной кадровой программы «Герои Карелии». Основные направления ее работы сегодня обсудили члены Общественного совета. В своем приветственном слове к участникам заседания Глава региона Артур Парфенчиков отметил, что программу «Герои Карелии» запустили по поручению Президента России Владимира Путина как аналог образовательной программы «Время Героев».

– В нашей республике новая кадровая региональная программа называется «Герои Карелии». Это название говорит само за себя – каждый из участников и ветеранов специальной военной операции уже стал героем. Он делом доказал, что до последнего готов отстаивать интересы нашей страны и готов взять на себя ответственность за будущее России. Именно такие кадры нужны Карелии.

– сказал Глава республики.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что программа позволит эффективно обновить кадровый состав руководителей органов власти республики.

– Участие в программе «Герои Карелии» позволит нашим землякам получить новые знания, современные управленческие компетенции. Наши бойцы будут иметь возможность продолжить карьеру в органах власти, показать себя в общественной и политической деятельности, быть полезными своей малой родине. Для жителей Карелии это означает, что в органы власти придут люди, которые знают, что такое служение народу. Ответственные, неравнодушные, патриоты, готовые работать на результат. Люди, которые не боятся трудностей, которые умеют решать проблемы.

– отметил руководитель региона.

Гарантом беспристрастности и открытости региональной программы станет Общественный совет. В его состав включили представителей исполнительных органов и Законодательного Собрания Карелии, республиканского военного комиссариата, Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Карелия». Также в состав совета вошли представители Комитета семей воинов Отечества Республики Карелия, регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества», ветеранских и молодежных организаций, представители сферы образования, культуры и других организаций.

Уже сегодня участники и ветераны специальной военной операции могут подать заявку на участие в ней. Регистрация открыта до 9 апреля. С 10 апреля по 11 мая участники пройдут тестирование, с 12 мая по 9 июня – собеседование. В июле Общественный совет «Герои Карелии» определит список победителей, после чего они приступят к прохождению программы. В ее успешном освоении помогут опытные наставники из числа действующих руководителей, участники программы «Герои Карелии» будут проходить стажировку в региональных органах власти и местного самоуправления.

Сегодня уже 59 участников и ветеранов СВО подали заявки на участие в программе. После ее успешного завершения выпускники смогут занять ключевые управленческие должности в органах государственной власти и местного самоуправления в Карелии.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия