Проблемы с телевещанием ожидаются в некоторых районах Карелии

На неделе с 10 по 16 марта в некоторых районах Карелии ожидаются временные отключения эфира телеканалов. Об этом предупреждает радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, 11 марта с 11 до 17 часов из-за плановых профилактических работ не будут работать телевизоры в Питкяранте. В тот же день с 13 до 15 часов возможны перебои в вещании в поселке Софпорог. 10 и 14 марта временные неудобства ожидают жителей поселка Немино-3. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

В связи с солнечной интерференцией во всех населенных пунктах Карелии в дневное время возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи, не исключено пропадание сигнала продолжительностью до 10 минут.