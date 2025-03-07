Женщины в погонах устроили «дуэль» на пистолетах в Карелии

Женщины-полицейские стреляли из пистолета Макарова с расстояния в 15 метров по мишеням. В первенстве по стрельбе состязались более 30 участниц. Каждая из них представляла свое подразделение или территориальный орган МВД.

Личное первенство определялось по «Олимпийской системе» - на выбывание. Участница, которая проиграла в «дуэли», выбывала из соревнований, а победительница проходила дальше по турнирной сетке. С расстояния 15 метров нужно было поразить пять мишеней.

Самой меткой признали подполковника полиции Ирину Дидейчук, она представляла МВД по РК. На втором месте - сотрудница штаба МВД по Олонецкому району подполковник внутренней службы Екатерина Пеккоева, третье место присудили лейтенанту полиции Надежде Назаровой, инспектору-кинологу МВД по РК.

Победительницам вручили награды и поздравили с наступающим праздником, пожелал счастья и успехов.