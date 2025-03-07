Названы сроки запуска отмененных троллейбусов в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Инна Колыматова обозначила сроки возвращения отмененных ранее троллейбусных маршрутов, а также изменения маршрута №6.

Так, «шестерка» пойдет через Пименовский мост уже в апреле. Часть Зареки получит стабильное транспортное сообщение, которого там не было почти 10 лет. На маршруте троллейбуса появятся две дополнительные остановки. Испытания уже проведены, контактная сеть в порядке, оборудование работает исправно.

Также градоначальница отметила, что возвращение отмененных несколько лет назад троллейбусных маршрутов запланировано на ближайшее лето. Ранее она говорила о перезапуске троллейбусов №2, 4 и 7. Также будут изменены существующие маршруты. Колыхматова призвала следить за новостями.