Передовые технологии – барак в Карелии законопатили фанеркой

Дырявый дом в кондопожском селе Янишполе на улице Новая, 16 утеплили. Результат показала в соцсети депутат регионального парламента Эмилия Слабунова. Разбитые в двухэтажном доме окна частично заколотили кусками то ли фанеры, то ли картона.

Дом хоть и аварийный и подлежит расселению, но в нем еще живут две семьи, другие арендуют жилье за свой счет. При этом ранее кондопожские власти потребовали, чтобы наниматели отапливали помещения и поддерживали там тепловой режим в пределах нормы, а если они не могут этого, то предложили расторгнуть договор социального найма. Также в письме кондопожских властей говорилось, что если нарушения не устранят, то виновных выселят по суду без предоставления другого жилья. Снимок предупреждения за подписью главы местной администрации Дмитрия Зацепина был опубликован в сообществе «О чем говорит Кондопога/ Карелия». Людей подобные угрозы возмутили.

«Администрация, ау, вы сами-то себя слышите? Вы красиво расписали про обязанности нанимателей, но скромно умолчали о своих. Ничего, что в этом доме уже был пожар с жертвами, из-за аварийных печей? Как можно поддерживать тепловой режим в помещении, где гуляет ветер и замерзает вода в умывальнике? На сегодняшний день в этом бараке живут только в двух квартирах. Люди, имея квартиры в этом сарае, годами вынуждены снимать жилье, или как-то выкручиваться, ожидая расселения, а вы, умные, пытаетесь найти способ, как их выписать оттуда».

Ситуация с дырявым бараком с разрушенными печками дошла и до председателя СК России Александра Бастрыкина. Он потребовал коллегам провести проверку информации о нарушении прав жильцов этого дома 1953 года постройки.

Обращение по этому дому в прокуратуру направляла и Слабунова.

«Прокуратура по результатам проверки установила, что содержание аварийного дома не обеспечено и внесла представление администрации района об устранении нарушений. И вот произведено утепление дома - на основе самых передовых технологий! Всем на зависть!» - рассказала 6 марта депутат.