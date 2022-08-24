24 августа 2022, 19:48
Общество

Минимум 20% заданий на ЕГЭ будут на тему Великой Отечественной войны

Количество заданий по истории на экзамене увеличится

Единый государственный экзамен по истории в следующем году немного трансформируется. Порядка 20 процентов заданий будут связаны с Великой Отечественной войной, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Число заданий по истории увеличится: их ранее было 19, станет 21. Но и времени на выполнение дадут больше: не 180 минут, а 210.

- В экзаменационную работу включено задание на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны (задание 8) и задание на проверку умения сравнивать исторические события, процессы, явления (задание 20), - уточнили в сказано в ведомстве. // Фото: pxhere.com/

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Метки: 
Рособрнадзор
ЕГЭ
экзамен
История