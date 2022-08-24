24 августа 2022, 19:48
Минимум 20% заданий на ЕГЭ будут на тему Великой Отечественной войны
Количество заданий по истории на экзамене увеличится
Единый государственный экзамен по истории в следующем году немного трансформируется. Порядка 20 процентов заданий будут связаны с Великой Отечественной войной, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Число заданий по истории увеличится: их ранее было 19, станет 21. Но и времени на выполнение дадут больше: не 180 минут, а 210.
- В экзаменационную работу включено задание на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны (задание 8) и задание на проверку умения сравнивать исторические события, процессы, явления (задание 20), - уточнили в сказано в ведомстве. // Фото: pxhere.com/