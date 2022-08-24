Минимум 20% заданий на ЕГЭ будут на тему Великой Отечественной войны

Единый государственный экзамен по истории в следующем году немного трансформируется. Порядка 20 процентов заданий будут связаны с Великой Отечественной войной, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Число заданий по истории увеличится: их ранее было 19, станет 21. Но и времени на выполнение дадут больше: не 180 минут, а 210.