Сейды Карелии «повисли» в воздухе

Сейды – это культовые многотонные камни, созданные древними народами, населявшими Карелию.

Не все ученые признают их рукотворность. «Что за чушь? Почему бы не леднику положить большой валун на три маленьких камешка?» – говорят они. Однако когда на одной каменной вершине ты находишь до двадцати сейдов, невольно задаешься вопросом об избирательности ледника. Ведь ледник прошел по всей территории Карелии. А сейды «повисли» только в определенных местах.

Другие ученые (верящие в их рукотворность) считают огромные валуны культовыми артефактами древних саамов, населявших карельскую землю. И создавали их как культовый объект для общения с высшими силами. (Смотрите видео.)