Республика получит 20 млн рублей на организацию зимнего фестиваля

Карелия успешно прошла отбор среди российских субъектов, по результатам которого регион получит 20 млн рублей из федерального бюджета на развитие событийного туризма, рассказали в Управлении по туризму.

«Это станет еще одним шагом в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике»,

- отметили специалисты упарвления.

Уже известно, что средства пойдут на проведение масштабного зимнего фестиваля в марте 2023 года. Провести его планируется на нескольких петрозаводских площадках и на острове Кижи. Масштабное мероприятие будет включать в себя спортивные любительские соревнования, гастрономические и музыкальные зоны. Фото: wanderings.online.