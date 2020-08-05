Минфин РФ перечислил Карелии более 350 миллионов рублей

31 июля Минфин РФ перечислил второй транш в размере 100 миллиардов рублей 69 регионам для компенсации снижения их доходов в период пандемии коронавируса. Деньги получила и Карелия, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

Так, с первым траншем нашей республике достались 1,8 миллиарда рублей, со вторым - 358 миллионов рублей.

Размер дотации был определен федералами с учетом необходимости первоочередных расходов регионального бюджета. Такая мера поможет сбалансировать бюджет Карелии в период распространения коронавируса, отметили в Минфине РК.