05 августа 2020, 11:01
Минфин РФ перечислил Карелии более 350 миллионов рублей
Федеральный центр помог 69 российским регионам, потерявшим в доходах из-за пандемии коронавируса
31 июля Минфин РФ перечислил второй транш в размере 100 миллиардов рублей 69 регионам для компенсации снижения их доходов в период пандемии коронавируса. Деньги получила и Карелия, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.
Так, с первым траншем нашей республике достались 1,8 миллиарда рублей, со вторым - 358 миллионов рублей.
Размер дотации был определен федералами с учетом необходимости первоочередных расходов регионального бюджета. Такая мера поможет сбалансировать бюджет Карелии в период распространения коронавируса, отметили в Минфине РК.