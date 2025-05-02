Минфин Карелии приглашает принять участие в конкурсе проектов «Бюджет для граждан». В этом году проекты принимаются в трех номинациях: бюджет для граждан в современных формах искусства; бюджет и технологии будущего; игры о бюджетной и финансовой грамотности.

Заявки принимаются до 23 мая 2025 года на адрес электронной почты: fingramkarelia@yandex.ru с пометкой «Конкурс проектов 2025». Контактные лица – Шалойникова Илона Сергеевна, Ильюшкина Лада Андреевна, тел.: (8142) 716-498.

Ознакомиться с работами прошлых лет можно по ссылке. Подробная информация о конкурсе, в том числе требования к проектам и критерии их оценки, доступны в Положении о проведении конкурса.

Итоги конкурса министерство финансов Карелии подведет в сентябре. Победителям вручат подарки и дипломы.

Организатор конкурса: министерство финансов республики Карелия, 185028, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19, телефон: 8 (8142) 716-400. © «Петрозаводск говорит»