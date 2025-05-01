Дети и взрослые навели порядок на братской могиле в Карелии

Учащиеся Матросской школы совместно с родителями и учителями приняли участие в экологической уборке на месте обелиска в Юманишках.

«Все вместе дружно наводили порядок, убирали сухую траву, старые ветки, пластик и прочий мусор. Ребята потрудились на славу. Теперь в памятном месте чистота и порядок. Всем спасибо за участие!»

- сообщили о дружной работе труженики.

В братской могиле захоронены 11 советских воинов, останки которых были найдены в окрестностях поселка Матросы. Красноармейцы погибли в оборонительных боях с финскими оккупантами на подступах к Петрозаводску в 1941 году. © «Петрозаводск говорит»