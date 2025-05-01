Непогода обрушится на Карелию

Днем 2 мая в Карелию придет непогода. Соответствующее предупреждение публикует Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.

По данным ЕДДС, в северных и центральных территориях республики ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Сегежский, Беломорский и Суоярвский округа, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский районы. © «Петрозаводск говорит»