01 мая 2025, 14:12
Непогода обрушится на Карелию
Сильный ветер придет в республику 2 мая
Фото: unsplash.com / Khamkeo
Днем 2 мая в Карелию придет непогода. Соответствующее предупреждение публикует Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.
По данным ЕДДС, в северных и центральных территориях республики ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Сегежский, Беломорский и Суоярвский округа, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский районы. © «Петрозаводск говорит»