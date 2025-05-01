Тренировки дома и минимум трат: как россияне готовятся к лету

Для многих подготовка к сезону отпусков — это не только приятные хлопоты, но и реальная борьба с собой. Согласно опросу Авито Услуг, 67% россиян в преддверии лета стараются заниматься спортом. Однако большинство не делают это регулярно: 13% занимаются не чаще 1 раза в неделю, 25% тренируются лишь по настроению, а 27% признались, что находят время для спорта очень редко. При этом 33% опрошенных вообще не занимаются физической активностью.

Что стоит на пути к «телу мечты»?

Наиболее сложным, по мнению 36% опрошенных, является необходимость соблюдать диету и график тренировок. 28% считают главной проблемой поддержание мотивации, а 20% отмечают нежелание тратить деньги на спорт. При этом 19% заявили, что основной преградой на пути к идеальной фигуре для них остаются вредные привычки.

Как тренируются россияне?

Согласно опросу, наибольшее число россиян, занимающихся физической активностью, — 58% — предпочитают тренироваться дома. В спортзале самостоятельно занимаются 23% опрошенных. Лишь 11% выбирают персональные тренировки с тренером, а 20% отдают предпочтение групповым занятиям.

Финансовые реалии: готовы ли тратить на спорт?

Если говорить о финансах, 41% опрошенных не готовы тратить деньги на приведение себя в форму к летнему сезону. Остальные распределились следующим образом: 21% готовы потратить до 3 тысяч рублей в месяц, 15% — до 5 тысяч рублей, а 14% — не более 1 тысячи рублей. Только 9% готовы инвестировать более 5 тысяч рублей в месяц на спорт.

Цели на лето: что хотят россияне?

Цели у респондентов, как и форматы тренировок, разнообразны. Так 37% хотят похудеть и подтянуть тело. Однако многие не стремятся к радикальным изменениям: 53% хотят просто стать более активными и чувствовать себя лучше. 18% респондентов намерены набрать мышечную массу, а 16% работают над улучшением выносливости.

Опрос показал, что россияне рационально подходят к выбору способов поддержания физической формы: 27% предпочитают фитнес-клубы, 20% — бег и кардио, ещё 20% занимаются йогой и пилатесом, а 18% выбирают бассейн. В то же время, несмотря на популярность домашних тренировок, соблюдение диеты, регулярность занятий и поддержание мотивации остаются основными барьерами. Финансовый вопрос также играет значимую роль: большинство респондентов выбирают наиболее доступные форматы тренировок.

* Данные рейтинга data.ai (App Annie).

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