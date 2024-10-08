Минэк Карелии приглашает предпринимателей на «Единый День контроля»

По поручению Министерства экономического развития Республики Карелия АНО Центр "Мой бизнес" совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Е.Г. Гнетовой проведут мероприятие для предпринимателей республики "Единый День контроля", посвященный взаимодействию с контрольно-надзорными органами.

17 октября в 11.00 на одной площадке соберутся представители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Трудовой инспекции, МЧС и другие. Специалисты расскажут, что контроль может стать эффективным и не обременительным для бизнеса.

Мероприятие пройдет в Центре «Мой бизнес» по адресу Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11, второй этаж. Регистрация открыта по ссылке. Программу можно посмотреть в официальном паблике минэкономразвития Карелии.

//Фото: Минэкономразвития Карелии