В России увеличат размер страховой пенсии по старости

В конце 2025 года страховая пенсия по старости будет составлять примерно 24 тысячи рублей. Это следует из проекта бюджета Социального фонда РФ, об этом сообщает ТАСС.

Сумму социальной пенсии увеличат на 14,7%. К концу 2025 года она будет равна 15 тыс. рублей.

На увеличение страховой пенсии влияет индекс потребительских цен за прошедший год. Также в проекте бюджета Социального фонда РФ есть план на 2026-2027 год, который включает в себя индексацию страховой пенсии два раза в год. Фото: unsplash // tiago muraro