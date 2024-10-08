Почти две тысячи подростков нашли работу в Карелии

В основном подростки благоустраивают территории, убираются, работают сборщиками. К концу 2024 года управление труда и занятости Карелии прогнозирует, что 2,2 тысячи подростков найдут работу в республике, об этом сообщает РБК Карелия.

Подростки работали на АО «Карелгаз», АО «Кондопожский ЦБК», АО «Славмо», АО «Совхоз «Ведлозерский», ООО «Калевальский хлеб», АО «ПКС — Водоканал», АО «Сегежский ЦБК». Заработная плата такого сотрудника варьировалась от 4 до 40 тысяч рублей. Если подросток трудоустраивался в рамках региональной программы, то получал ежемесячную поддержку в виде 3 тысяч к основному заработку.

Подростки занимались благоустройством, убирали служебные помещения, вели информационные базы данных. Кроме этого, они помогали курьерам, воспитателям, почтальонам и собирали ягоды, картофель. Фото: freepik // prostooleh