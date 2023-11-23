Мигранты пытались прорвать границу в Мурманской области

Российские пограничники в Мурманской области сорвали попытку мигрантов незаконно пересечь границу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.

- Был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена,

- сказал глава региона в видеообращении.

Андрей Чибис отметил, что финны «позволяют себе недружественные и провокационные действий, закрывая пропускные пункты».

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Решение мотивировано тем, что власти Финляндии на месяц закрыли все приграничные КПП, кроме «Райа-Йоосеппи», который находится в регионе. // фото: unsplash.com