Финляндия закроет все погранпереходы, кроме одного

Заместитель канцлера юстиции Финляндии 22 ноября все же одобрил проект об ужесточении ограничений на восточной границе. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на финские СМИ.

Правительство предложило закрыть все пограничные переходы кроме «Райа-Йосеппи». Ранее вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен отказался ужесточать ограничения, но МВД внесло доработки в документ.

Погранпереход «Райа-Йосеппи» - «Лотта» - самый северный пункт на границе с Россией. Он расположен в 240 километрах от Мурманска. // фото: freepik.com