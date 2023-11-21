21 ноября 2023, 20:11
Финляндия

Финский Минюст отклонил предложение закрыть границу с Россией

Вице-канцлер юстиции Финляндии отказался ужесточать ограничения на границе с РФ

Ограничения на границе с Россией финны пока что ужесточать не будут. Такое решение принял вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен, передает Yle.

В министерстве юстиции решили, что ужесточение пограничных ограничений может препятствовать процессу подачи заявок на получение статуса беженца. А это противоречит Конституции страны и законодательству Евросоюза. Так что представленный финским МВД проект документа отклонили.

При этом МВД Финляндии может внести в проект распоряжения ряд изменений, которые позволят удовлетворить требования минюста и будут направлены на выполнение изначальной задачи по практически полному закрытию границ с Россией. // фото: RivkahPro/ pixabay.com

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Финляндия
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