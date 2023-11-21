Финский Минюст отклонил предложение закрыть границу с Россией

Ограничения на границе с Россией финны пока что ужесточать не будут. Такое решение принял вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен, передает Yle.

В министерстве юстиции решили, что ужесточение пограничных ограничений может препятствовать процессу подачи заявок на получение статуса беженца. А это противоречит Конституции страны и законодательству Евросоюза. Так что представленный финским МВД проект документа отклонили.

При этом МВД Финляндии может внести в проект распоряжения ряд изменений, которые позволят удовлетворить требования минюста и будут направлены на выполнение изначальной задачи по практически полному закрытию границ с Россией. // фото: RivkahPro/ pixabay.com