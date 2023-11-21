Мигранты на скейтбордах не оставляют попыток попасть в Финляндию

Иностранцы продолжают свои попытки пересечь границу с Финляндией через функционирующие на границе с Карелией и Мурманской областью КПП.

20 ноября в пограничный пункт пропуска «Салла» в Лапландии, что в 170 километрах от Кандалакши, прибыли 35 мигрантов из Сирии, Афганистана и Ирака. Об этом сообщает портал 47news.ru со ссылкой на финских пограничников. Они ехали на велосипедах и скейтбордах. У них приняли заявления о предоставлении убежища и отправили в приемный центр миграционной службы.

Через пункт «Вартиус», что рядом с Костомукшей, убежища попросили 16 мигрантов. Границу они пересекли на велосипедах или пешком, у них также приняли заявления о предоставлении убежища.

Ранее стало известно, что с 15 по 21 ноября в Карелии задержали более 150 иностранных граждан, которые направлялись в Финляндию. У них оказались проблемы с документами. // фото freepik.com/ photoangel