Финляндия готова закрыть оставшиеся погранпункты на границе с Россией

Финляндия может закрыть оставшиеся пограничные пукты на границе с Россией в ночь на среду. Об этом сегодня пишет газета IltaLehti со ссылкой на источники.

Решение о закрытии КПП в правительстве премьер-министра Петтери Орпо могут принять в понедельник. Но пока информации о заседании правительственного совета нет.

Ранее Финляндия закрыла пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Заявления о предоставлении международной защиты и убежища стали принимать на пограничных переходах Сала (на территории Кандалакши) и Вартиус (МАПП Люття). Также работал переход Суоперя в Лоухском районе. Просители убежища стали стекаться к окрестностям Костомукши, чтобы перейти границу в КПП Вартиус. Местные власти развернули для людей пункт обогрева.

Как пишет финское издание, в правительстве страны на основе имеющихся разведданных сделали оценку, что российские власти причастны к транспортировке нелегальных просителей убежища к границе. На фоне этого финская сторона готова закрыть остальные погранпереходы и приостановить прием заявлений о предоставлении убежища на сухопутной границе с Россией.

В будущем заявление о предоставлении убежища можно будет подать в аэропорту Хельсинки-Вантаа. // фото freepik.com/ wirestock