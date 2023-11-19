На погранпункте Вартиус около Костомукши появились военные

Финские военные прибыли на МАПП «Вартиус», который расположен рядом с пунктом перехода Люття неподалеку от Костомукши. Военнослужащие оказывают помощь пограничникам, передает «Фонтанка», ссылаясь на финские СМИ.

Военные в том числе строят защитные заграждения. Это связано с массово прибывающими на границу беженцами.

Только за прошлую ночь поступило свыше 67 запросов на предоставление убежища. Двое граждан пересекли границу незаконно, их задержали.

Ранее мы сообщали, что МАПП «Вартиус» временно закрывали из-за наплыва мигрантов. Но утром 19 ноября он возобновил работу. Сегодня здесь ожидается особенно оживленный трафик. Автомобили уже выстроились в очередь. // фото: pixabay.com