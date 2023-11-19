Пункт пропуска в Костомукше вчера временно закрыли

Финляндия вечером 18 ноября на время закрыла пункт пропуска Вартиус. Он расположен рядом с МАПП Люття в Карелии и оставался одним из четырех оставшихся открытыми погранпереходов, передает Yle.fi.

Пункт пропуска оказался сильно перегружен, в субботу туда прибыли 67 просителей убежища. Дело в том, что Вартиус – Люття расположен ближе всего к закрытому накануне МАПП Ниирала - Вяртсиля.

К этому погранпереходу 17 ноября вечером прибыли порядка 30 беженцев, пограничники применили газ при попытке одного из них перебежать через границу. // фото: freepik.com