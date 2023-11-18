Финны применили газ против людей на границе с РФ в Карелии

Финские пограничники применили газ против людей, пытавшихся пересечь пункт пропуска на границе. Об этом рассказал представитель погранслужбы Самули Муртонен, сообщает Yle.

Инцидент случился поздним вечером 17 ноября на МАПП «Ниирала». Со стороны России это пункт «Вяртсиля», расположенный примерно в 65 километрах от Сортавалы.

В погранпереходу прибыли порядка 30 человек, из них некоторые шли пешком, некоторые ехали на велосипедах. Группу остановили, однако один человек попытался пробежать мимо пограничников.

- Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое силовое средство, которым в данном случае стала небольшая струя газа,

- заявил Муртонен.

По его словам, опстрадавшего осмотрели и оказали ему необходимую помощь, он сейчас в порядке. Состав примененного газа не раскрывается, но известно, что это газ, который обычно используют пограничники.

Напомним, в ночь на 18 ноября финны закрыли четыре пограничных пункта на восточной границе. Вероятно, мигранты пытались проскочить до того, как запрет вступит в силу. // фото: baptisre_valther/ pexels.com