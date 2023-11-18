82-летняя бабушка решила стать инвестором и осталась в больших долгах

Желание заработать не привело ни к чему хорошему для 82-летней петрозаводчанки. Женщина стала жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Аферисты убедили бабушку, что они – сотрудники инвестиционной компании. Пенсионерка согласилась увеличить свой доход и две недели якобы делала вложение в какие-то счета, сулившие большие проценты.

Хуже всего, что для этого женщина взяла 360 тысяч рублей в кредит, причем оформила займы в нескольких банках. Естественно, никакой прибыли она не получила, а только осталась должна. // фото: «Петрозаводск говорит»