17 ноября 2023, 20:50
BMW влетел в остановку с людьми в российском городе и погубил ребенка
Кадры момента аварии появились в Сети
Сегодня днем автомобиль BMW протаранил остановку с людьми в Калининграде. В результате аварии пострадали три человека, погибла маленькая девочка, сообщает ТАСС. Водителю иномарки могло стать плохо за рулем.
Кадры жесткого ДТП опубликовал паблик «Янтарный ДЛБ. Калининград».
Автомобиль сорвался с места, пересек по диагонали перекресток и врезался в остановку. // фото скриншот