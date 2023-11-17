17 ноября 2023, 19:21
Происшествия

У женщины-инвалида с детьми списывали часть пенсии за долги

Прокуратура вступилась за жительницу Карелии

Женщина-инвалид первой группы, воспитывающая двух детей, задолжала более 500 тысяч рублей. На основании постановления судебного пристава долг гасили за счет ее пенсии. У женщины списывали половину, рассказали в прокуратуре. На жизнь у нее оставалась сумма ниже прожиточного минимума.

Прокурор Прионежского района обратился в суд с иском о   сохранении женщине доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.

Суд с позицией согласился. Женщине в рамках исполнительного производства до достижения совершеннолетия детей сохранили  доходы сверх величины прожиточного минимума. // фото «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
прокуратура
инвалид
дети
новости Карелии
долг
пенсия