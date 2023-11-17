У женщины-инвалида с детьми списывали часть пенсии за долги

Женщина-инвалид первой группы, воспитывающая двух детей, задолжала более 500 тысяч рублей. На основании постановления судебного пристава долг гасили за счет ее пенсии. У женщины списывали половину, рассказали в прокуратуре. На жизнь у нее оставалась сумма ниже прожиточного минимума.

Прокурор Прионежского района обратился в суд с иском о сохранении женщине доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.

Суд с позицией согласился. Женщине в рамках исполнительного производства до достижения совершеннолетия детей сохранили доходы сверх величины прожиточного минимума. // фото «Петрозаводск говорит»