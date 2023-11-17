В Карелии стало меньше фальшивых денег

В Карелии в третьем квартале 2023 года в банковской системе было выявлено 11 банкнот Банка России с признаками подделки. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Были выявлены фальшивые пятитысячные, тысячные купюры и банкнота номиналом 50 евро.

Республика оказалась в числе лидеров среди регионов Северо-Запада по снижению количества поддельных банкнот наравне с Псковской и Новгородской областями, а также Санкт-Петербургом, сообщили в пресс-службе регионального отделения нацбанка. // фото «Петрозаводск говорит»