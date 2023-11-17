В Карелии полицейские спасли пенсионера от преследовавшего его волка

Пожилой житель Медвежьегорска вышел с собакой на вечернюю прогулку и повстречал в городе волка.

Хищник не испугался ни человека, ни питомца. Он пытался ухватить собаку и затащить ее в лес, но пенсионер всячески пытался защитить своего друга и шел к дороге, где горели фонари.

Поблизости оказались инспекторы ГИБДД. Один из стражей порядка увидел испуганного мужчину, за которым следовал волк. Полицейские включили сигнальную громкоговорящую установку в патрульной машине, сообщили в МВД по РК. Громкий звук и люди отпугнули зверя, он скрылся в лесу. Полицейские отвезли пенсионера домой, а он поблагодарил их в соцсети. А волка выследили и убили охотники. // фото unsplash.com/ Chris Ensminger