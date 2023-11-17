Торговцы наркотиками в Беломорске продали товар полицейскому

Двое мужчин в Беломорске решили продавать наркотики, но попали на подставного покупателя. Когда они передали незнакомцу запрещенные вещества, оказалось, что это полицейский, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Наркоторговцы не знали, что стали невольными участниками операции «проверочная закупка». Наркотики из оборота изъяли, в отношении продавцов возбудили уголовное дело.

Суд назначил каждому по 8 лет лишения свободы, но условно с испытательным сроком 4 года. // фото: freepik.com