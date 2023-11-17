Мужчина выжил после четырех ударов ножом, его обидчика будут судить

Петрозаводчанин предстанет перед судом за нанесение четырех ножевых ранений своему знакомому. Он думал, что убил жертву, но потерпевший выжил.

Два приятеля выпивали в квартире в Петрозаводске. В какой-то момент между ними произошла ссора. Один захотел убить другого – последовал удар в голову, а после он не менее четырех раз ударил потерпевшего ножом в места, где расположены жизненно важные органы, рассказали в Следкоме по РК. После этого нападавший ушел. Потерпевший выжил, его госпитализировали и оказали помощь. Дело о покушении на убийство рассмотрит суд. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev