Убит пугавший жителей карельского города волк

В Медвежьегорске убит волк, напугавший местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды РК.

Как рассказали в ведомстве, вечером 14 ноября охотинспектор получил информацию о том, что в Медвежьегорске волк попытался утащить в лес домашнюю собаку. Сведения также поступили в Минприроды. Напомним, жителям города удалось сфотографировать хищника.

На место были вызваны два опытных охотника, имеющих разрешение на добычу волка. Они проверили соседние улицы и обнаружили следы хищника, которые вели в лес. Через несколько часов охотникам удалось выследить зверя и убить его.

Жителям Карелии напомнили, что при встрече с хищником следует немедленно звонить по телефону Минприроды Карелии +7(921)222-05-25. // Фото: unsplash.com / Paul Einerhand