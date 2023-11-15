15 ноября 2023, 07:07
Крупного волка сфотографировали на улице в карельском городе
Жители Медвежьегорска взбудоражены появлением хищника в черте города
По Медвежьегорску бегает крупный волк. Жители карельского города сфотографировали хищника на улице Магистральной, сообщает паблик «Медвежьегорск Online».
Как отмечают очевидцы, хищник совершенно не боится людей и свободно передвигается по городу. Сообщается, что его видели и в других частях Медвежьегорска, в частности, на улице Санаторной и в районе метеостанции.
Горожан призывают быть внимательными и осторожными. // Фото: unsplash.com / Chris Ensminger