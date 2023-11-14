Осужден молодой инженер из Петрозаводска

В Пряжинском районе осужден 37-летний житель Петрозаводска. Горожанин был признан виновным в коммерческом подкупе, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в 2021 и 2022 годах мужчина, занимавший должность инженера ресурсоснабжающей организации, получил от управляющей компании 40 000 и 25 000 рублей за подписание актов приемки объектов теплоснабжения в Пряжинском районе без проведения испытания оборудования теплопотребления на прочность и без проверки качества воды на объектах.

Суд назначил подозреваемому наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. // Фото «Петрозаводск говорит»