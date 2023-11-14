14 ноября 2023, 17:48
Пропавший в Карелии пожилой мужчина найден
Пенсионера из Олонецкого района обнаружили живым после распространения информации
Пропавший в Олонецком районе 64-летний мужчина найден. Он жив и здоров. Об этом сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт».
Напомним, местонахождение пенсионера не было известно с 12 ноября. В последний раз его видели в деревне Устье Видлицы.
Где именно находился пожилой человек в течение двух дней, не сообщается. Также не раскрываются обстоятельства его обнаружения. // Фото «Петрозаводск говорит»