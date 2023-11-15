Молодой житель Петрозаводска забрался в чужой дом в поисках одежды

В полицию Прионежского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что из его дома пропали личные вещи, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 22-летний житель Петрозаводска. Молодой человек добирался автостопом в Приладожье и шел по дороге. В одном из населенных пунктов Прионежья он заметил дом, окна которого были закрыты неплотно. Мужчина забрался в здание. Там он нашел одежду, переоделся, заметно утеплившись, и отправился дальше. Хозяину он оставил свои штаны и беспорядок.

На попутке петрозаводчанин добрался до Сортавальского района, где был задержан полицией.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи с проникновением в помещение. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson