Финны закрывают пункты пропуска на границе с Россией

Власти Финляндии решили закрыть пункты пропуска на восточной границе. Произойдет это в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября.

Финны закроют пункты пропуска Ваалимаа-Торфяновка, Нуйямаа-Брусничное, Иматра-Светогорск в Ленинградской области и Ниирала-Вяртсиля в Карелии. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

По сообщению «Фонтанки», принимать заявления о предоставлении международной защиты и убежища будут на пограничных переходах Сала (на территории Кандалакши) и Вартиус (МАПП Люття).

Жесткие меры приняли на фоне роста числа просителей убежища. Ранее в телеграмм-канале Yle сообщали, что президент Саули Ниинисте отмечал, что ситуация на границе напомнила период 2015-2016 годов, когда сотни просителей убежища прибыли на финские пограничные пункты через Россию. // фото unsplash.com/ Joakim Honkasalo