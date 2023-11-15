15 ноября 2023, 11:19
Могилы советских солдат осквернили на финском кладбище
Фактом вандализма в финском городе Сало занялся председатель СКР России Александр Бастрыкин
Могилы советских воинов на кладбище Кавиланнуми в финском городе Сало кто-то осквернил. Акт вандализма произошел в ноябре, сообщили власти Финляндии.
- На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело,
- сказано в сообщении.
Финские чиновники 14 ноября подчеркнули, что осуждают действия вандалов.
На следующий день отреагировал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и запросить у МИД России всю информацию об акте вандализма. // фото: freepik.com