15 ноября 2023, 11:19
Финляндия

Могилы советских солдат осквернили на финском кладбище

Фактом вандализма в финском городе Сало занялся председатель СКР России Александр Бастрыкин

Могилы советских воинов на кладбище Кавиланнуми в финском городе Сало кто-то осквернил. Акт вандализма произошел в ноябре, сообщили власти Финляндии.

- На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело,

- сказано в сообщении.

Финские чиновники 14 ноября подчеркнули, что осуждают действия вандалов.

На следующий день отреагировал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и запросить у МИД России всю информацию об акте вандализма. // фото: freepik.com

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Финляндия
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вандализм