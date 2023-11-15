Могилы советских солдат осквернили на финском кладбище

Могилы советских воинов на кладбище Кавиланнуми в финском городе Сало кто-то осквернил. Акт вандализма произошел в ноябре, сообщили власти Финляндии.

- На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело,

- сказано в сообщении.

Финские чиновники 14 ноября подчеркнули, что осуждают действия вандалов.

На следующий день отреагировал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и запросить у МИД России всю информацию об акте вандализма. // фото: freepik.com