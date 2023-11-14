Финны намерены закрыть пункты пропуска на границе с Россией

Просители убежища продолжают прибывать к границе Финляндии со стороны России. По информации телеграм-канала Yle, за вчерашний день на МАПП на восточной границе прибыло 39 беженцев. В ближайшее время МВД Финляндии подготовит предложение о закрытии пунктов пересечения границы.

Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что ведомство готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или ограничены. Действующее законодательство это позволяет, сообщает «Фонтанка». Окончательное решение пока еще не выработано.

Ситуацию с веломигрантами финны намеревались обсудить на уровне Евросоюза. // фото unsplash.com/ Joakim Honkasalo