Российских велосипедистов перестали пускать в Финляндию

Финны ограничили въезд в страну для российских велосипедистов, пишет сегодня «Фонтанка» со ссылкой на читателей. С 9 ноября въезд закрыт в международных пунктах пропуска Иматра, Нуйама и Валимаа. Финны говорят о новых правилах и разворачивают людей в сторону России. Тех. кого не впустили говорят, что на сайте финской погранслужбы информацию о новых ограничениях не было.

Как отмечает источник, из документов на сайте законодательства ЕС следует, что велосипеды попали в стоп-лист вместе с автомобилями. Но если въезд на машинах с российскими номерами стали ограничивать в сентябре, то до велосипедов дошло лишь в ноябре.

Российские пограничники предупреждают, что на границе велосипедистов разворачивают, но подробностей сами не знают. С теми, кого разворачивают, проводят беседу. По данным издания, на въезде в Суоми теперь висят два круглых дорожных знака с перечеркнутым велосипедом. // фото jcomp/ freepik.com