Ситуацию с веломигрантами со стороны России обсудят в Европе

Число велосипедистов-нелегалов, которые стремятся получить убежище в Европе, может вырасти. По информации «Фонтанки», на границу Финляндии со стороны России прибыло более 100 веломигрантов без необходимых документов.

Ситуацию с беженцами собираются обсудить на уровне Евросоюза, утверждает финский министр Элина Валтонен. Она намерена обсудить ситуацию с миграцией на границе с Россией с коллегами из других стран.

Ранее стало известно о запрете финских пограничников пропускать велосипедистов. Ограничения связали с нелегалами, которые на велосипедах добирались из России в Суоми с неполными документами, без работающих велосипедных фонарей и шлемов. // фото freepik.com