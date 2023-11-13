13 ноября 2023, 17:56
Ситуацию с веломигрантами со стороны России обсудят в Европе
Нелегалы пытаются перебраться через границу на велосипедах
Число велосипедистов-нелегалов, которые стремятся получить убежище в Европе, может вырасти. По информации «Фонтанки», на границу Финляндии со стороны России прибыло более 100 веломигрантов без необходимых документов.
Ситуацию с беженцами собираются обсудить на уровне Евросоюза, утверждает финский министр Элина Валтонен. Она намерена обсудить ситуацию с миграцией на границе с Россией с коллегами из других стран.
Ранее стало известно о запрете финских пограничников пропускать велосипедистов. Ограничения связали с нелегалами, которые на велосипедах добирались из России в Суоми с неполными документами, без работающих велосипедных фонарей и шлемов. // фото freepik.com