Израиль заключил «историческое соглашение» с Финляндией

Израиль и Финляндия заключили сделку. В оборонном ведомстве израильской стороны соглашение назвали «историческим», передает ТАСС.

Речь идет о продаже финнам системы противоракетной обороны «Праща Давида». Сумма сделки составляет 317 миллионов евро.

ПРО была разработана в Израиле совместно с американскими специалистами. Она предназначена для перехвата ракет малой до средней дальности. // фото freepik.com/ natanaelgintin