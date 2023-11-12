12 ноября 2023, 12:27
Израиль заключил «историческое соглашение» с Финляндией
Финнам продали систему ПРО за 317 млн евро
Израиль и Финляндия заключили сделку. В оборонном ведомстве израильской стороны соглашение назвали «историческим», передает ТАСС.
Речь идет о продаже финнам системы противоракетной обороны «Праща Давида». Сумма сделки составляет 317 миллионов евро.
ПРО была разработана в Израиле совместно с американскими специалистами. Она предназначена для перехвата ракет малой до средней дальности. // фото freepik.com/ natanaelgintin